Vítor Paneira: "Este jogo tem sempre uma incerteza no resultado"

"Espero que seja um grande clássico, tal como aconteceu na "final-four" da Taça da Liga, em Braga." Este é o desejo de Vítor Paneira, que acrescenta que o "jogo deu fortes indicadores, com emoções e golos, ao contrário do que tem sido ultimamente, com encontros decididos apenas com um golo".

O treinador de futebol, Vítor Paneira, também antigo campeão nacional com o Benfica, refere que os encarnados "têm apresentado com surpresa algumas escolhas no onze nos últimos jogos, enquanto o FC Porto, tendo o plantel na máxima força, vai apresentar um jogo mais intenso e mais agressivo na transição, mas tudo isso vai trazer mais espetáculo ao jogo".

Vítor Paneira antevê "um grande jogo, com emoção e golos" no Dragão.

Vítor Paneira faz as contas ao campeonato e diz que este clássico não vai colocar uma decisão final sobre o vencedor da Primeira Liga 2018-2019, até "porque faltam ainda muitos jogos, apesar de quem vencer ficar com uma vantagem, mas nada fica decidido", diz o antigo médio.

Para o ex-jogador, o jogo não será fulcral na luta pelo título.

"As duas equipas têm sempre na consciência a procura da vitória"

"É sempre difícil jogar no Estádio do Dragão, e por isso também percebemos da incerteza que pode pairar no resultado", mas Vítor Paneira refere ainda que "as duas equipas têm sempre na consciência a procura da vitória, até perante o historial dos dois clubes".

Vítor Paneira diz ainda que o "fator casa e a experiência têm sempre peso, do lado do FC Porto, mas a irreverência dos jogadores do Benfica juntando a disponibilidade, pode também ajudar a libertar os jovens do peso da responsabilidade deste clássico" entre FC Porto e Benfica.