Benfica vence o Vitória de Setúbal no Estádio do Bonfim

O Vitória de Setúbal recebeu este sábado o Benfica, no Estádio do Bonfim, em jogo a contar para a 12.ª jornada da I Liga. As águias venceram por 1-0.

O Benfica inaugurou o marcador aos 18 minutos com um golo de Jonas.

O Benfica arrancou com Vlachodimos, André Almeida, Rúben Dias, Jardel, Grimaldo, Fejsa, Pizzi, Gedson. Rafa, Zivkovic e Jonas.

Já o onze inicial do Vitória de Setúbal conta com Cristiano, Mano, Vasco Fernandes, Dankler, Nuno Pinto, Mikel, Semedo, Éber Bessa, Berto, Mendy e Jhonder

Carlos Xistra foi o árbitro do encontro, auxiliado por Jorge Sousa no VAR.