Vitória destaca pormenores na noite em que sofreu um golo made in Seixal

Faltou sorte ao Benfica frente a uma "super-equipa". É assim que Rui Vitória encara a derrota do Benfica, na noite desta quarta-feira, frente ao Bayern por 2-0.

No final do jogo, o treinador do Benfica garantiu que a sua equipa "teve oportunidades para finalizar", deixando a ressalva de que contra os alemães "não há muitas" e portanto há que ter eficácia "nas que existem".

As oportunidades falhadas são um facto incontornável do jogo, mas Rui Vitória quis relembrar que do outro lado esteve "uma das equipas mais fortes da Europa, com muita experiência e que domina todos os momentos do jogo". No final de contas, "foram os pormenores que acabaram por fazer a diferença", principalmente nos dois golos dos bávaros.

O primeiro golo alemão foi marcado por Lewandowski, à passagem do minuto 10. O segundo golo foi, no entanto, aprendido no Seixal, segundo diz Rui Vitória.

Foi Renato Sanches quem, aos 54 minutos, marcou o segundo golo do Bayern. Na hora de falar sobre o golo, Vitória preferiu ser cordial: "não ganhando nós, que tenha ele a sorte", disse sobre Renato.

"No fundo, é sinal do que ele aprendeu aqui (no Benfica) ", explicou Rui Vitória.