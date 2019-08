Veloso, vencedor da Volta a Portugal em 2014 e 2015, terminou no primeiro grupo de perseguidores © Filipe Amorim/Global Imagens

O italiano Marco Tizza (Amore & Vita-Prodir) venceu isolado a quinta etapa da Volta a Portugal em bicicleta, na Guarda, onde o espanhol Gustavo Veloso (W52-FC Porto) segurou a liderança da corrida esta segunda-feira.

Tizza assegurou o segundo triunfo na competição para a equipa, depois da vitória de Davide Appollonio na primeira etapa, ao concluir os 158 quilómetros desde Oliveira do Hospital em 4:02.53 horas, menos 11 segundos do que o espanhol Alejandro Marque (Sporting-Tavira), que também se destacou do pelotão e terminou em segundo lugar, e menos 23 do que o australiano Zak Dempster, terceiro.

Veloso, vencedor da Volta a Portugal em 2014 e 2015, terminou no primeiro grupo de perseguidores, mantendo a camisola amarela, com 15 segundos de vantagem sobre o seu companheiro de equipa João Rodrigues e 22 em relação a Vicente García de Mateos (Aviludo-Louletano).

Na terça-feira, o pelotão da Volta cumpre o dia de descanso 81.ª edição, que vai ser retomada na quarta-feira, com os 189,2 quilómetros da sexta etapa, entre Torre de Moncorvo e Bragança.