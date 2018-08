Vukcevic assina por quatro épocas pelo Levante

O futebolista Nikola Vukcevic, que alinhava no Sporting de Braga, assinou um contrato válido para as próximas quatro temporadas com o Levante, revelou esta quinta-feira o clube espanhol, na sua página oficial.

O médio internacional montenegrino, de 26 anos, jogou cinco épocas no Sporting de Braga, mas demorou a afirmar-se e, nas duas primeiras, jogou sobretudo na equipa B dos minhotos.

Vukcevic, que foi associado ao Sporting nestes últimos dois anos, fez um total de 125 jogos pela equipa principal dos 'bracarenses', nos quais marcou cinco golos e conquistou ainda uma Taça de Portugal, em 2016, num encontro em que os "arsenalistas" bateram o FC Porto por 4-2, nas grandes penalidades (ficou 2-2 no tempos regulamentar).