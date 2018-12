W52-FC Porto no segundo escalão do ciclismo mundial

A W52-FC Porto vai correr em 2019 com o estatuto de equipa continental profissional, segundo escalão da União Ciclista Internacional (UCI), anunciou hoje o organismo.

A equipa vencedora das três últimas edições da Volta a Portugal em bicicleta, que sucedeu à campeã das corridas de 2013, 2014 e 2015 (OFM-Quinta da Lixa nas duas primeiras e W52-Quinta da Lixa na última), é um dos 25 conjuntos que asseguraram aquele estatuto.

Nenhuma equipa portuguesa integrava a categoria de equipa continental profissional desde 2008, último dos dois anos em que o Benfica integrou o pelotão.

Além dos 'dragões', a UCI aceitou o registo de outras duas novas equipas no escalão, a dinamarquesa Riwal Readynez e a belga Corendon-Circus, assim como as renovações das espanholas Burgos-BH, do português José Neves, Ricardo Vilela e Nuno Bico, e Caja Rural-Seguros RGA, de Domingos Gonçalves, e da norte-americana Hagen Berman Axeon, de João Almeida e André Carvalho.

A UCI confirmou ainda o estatuto de WorldTour a 18 equipas, entre as quais a UAE Team Emirantes, de Rui Costa, Rui Oliveira e Ivo Oliveira, a Movistar, de Nelson Oliveira, a Katusha, de José Gonçalves e Ruben Guerreiro, e a CCC, antiga BMC, de Amaro Antunes.