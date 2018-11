Não foi sorte nem azeri. Sporting de Keizer faz meia dúzia guiado pelos capitães

O Sporting venceu, na noite desta quinta-feira, o Qarabag por 6-1 e apurou-se para os 16 avos de final da Liga Europa. Bas Dost e Nani marcaram, Bruno Fernandes e Diaby bisaram.

Há quem defenda que o ataque é a melhor defesa. Keizer e Gurbanov parecem ser acérrimos defensores dessa filosofia e essa forma de estar começou a notar-se logo na primeira parte.

O jogo em Baku tinha começado em Baku há três minutos quando Bas Dost já reunia em si a essência de Dennis Berkgkamp. O avançado holandês quis presentear o conterrâneo, seu treinador, com uma finalização bonita, em rotação, mas Rzezniczak não estava para aí virado. Estava virado sim na direção contrária à de Bas Dost, tanto que precisou de parar o holandês em falta. Penálti.

Na conversão, Bas Dost mostrou mais uma vez que se tornou um marcador calmíssimo de castigos máximos: enviou a bola para o meio da baliza com a mesma classe que Bergkamp demonstrava em campo e colocou o Sporting a vencer por 1-0.

A inspiração de Bas Dost pareceu surpreender tanto e tanta gente que a própria defesa sportinguista pareceu ter ficado a matutar no que tinha acontecido durante os 10 minutos seguintes. Tanto que os azeris descobriram um passe (demasiado) longo que colocou Guerrier em posição de fazer estragos. O extremo preferiu fazer uma assistência, deixando a bola para o marroquino Zoubir. Com a facilidade de quem come um prato de cuscuz, Zoubar enviou a bola para o fundo da baliza sportinguista e causou algum desconforto à equipa, que parece ainda estar a habituar-se às ideias de Keizer.

No que diz respeito a ideias, Wendel parece ser quem as traz mais, nesta nova era de Keizer. O jovem médio ocupou o lugar de Miguel Luís no meio-campo desde que o técnico holandês chegou a Alvalade e tem conferido sobretudo velocidade e agilidade ao miolo sportinguista. Apesar desta novidade, quem apareceu no jogo foi um já velho conhecido.

Cinco minutos depois do golo do empate azeri, Bruno Fernandes quis ter a certeza de que o Sporting não entrava em espiral negativa e inventou, ele próprio, uma outra espiral. O médio português aplicou um remate na bola, que saiu enrolado e até com pouca colocação, mas que foi o suficiente para enganar Halldórsson, o guarda-redes do Qarabag que todos ficámos a conhecer durante a ótima campanha da Islândia no Euro 2016. A bola bate mesmo à frente das mãos do guardião que vê, com uma cara de resignação, a bola a entrar na sua baliza. O Sporting regressava à vantagem em Baku.

Quem não se resignou foi Nani, que quis aumentar a vantagem. Se Bas Dost se inspirou em Bergkamp, Nani inspirou-se em si próprio. O capitão de equipa do Sporting espetou a língua na bochecha direita, como é sua imagem de marca, e partiu para um slalom desenfreado. Deixou um azeri, dois azeris, três azeris para trás e mudou de direção. Apareceu mais um, que ficou também para trás. Quando o quinto jogador equipado de negro se aproximava de Nani, o português olhou para a baliza e viu Halldórsson, um pé a aparecer à sua direita e a gaveta da baliza. Optou por esta última e rematou de pé esquerdo para o fundo da baliza dos azeris.

Com 10 minutos até ao intervalo, o Sporting começou a mostrar o novo jogo de posse que Keizer procura implementar. Bola a circular entre Gudelj, Coates e André Pinto, com Wendel a transportar e Bruno Fernandes a orquestrar os ataques leoninos. Nani e Diaby procuravam zonas mais interiores, dando espaço às subidas de Bruno Gaspar e Jefferson, que cumprem a ideia mas por vezes parecem esquecer-se de que são defesas. Foram demasiadas as ocasiões em que o Qarabag conseguiu encontrar espaço livre nas alas, faltando depois capacidade técnica aos azeris para serem letais, porque perigosos foram.

Não obstante, o intervalo chegou a Baku sem que qualquer equipa voltasse a marcar. Os treinadores não quiseram mexer e fizeram regressar os mesmos 11 para a segunda parte.

O intervalo não fez bem, nem mal, a ninguém: o jogo recomeçou como se nunca tivesse sido interrompido. O Sporting assumia as despesas da partida e procurava, sobretudo, cansar os azeris fazendo a bola circular entre os corredores do campo. A tática pareceu surtir efeito, isto porque Wendel descobre, com um passe longo - muito longo - Diaby em plena corrida no corredor direito do ataque leonino. O malinês salta e ganha a bola, obrigando Halldórsson a sair da baliza. O avançado chega primeiro à bola e, com o guarda-redes fora da grande área e já ultrapassado, Diaby remata para o centro da baliza, para desespero do único e desamparado defesa que tinha pela frente. Estava feito o 1-4.

Dez minutos depois, e já com Thierry Correia em campo para a estreia oficial, o Sporting chega ao quinto golo da partida, através de Bruno Fernandes. Depois de uma sucessão de passes no meio-campo azeri, Wendel descobre, com um toque de primeira, Bruno Fernandes desmarcado dentro da grande área. O médio português remata de pé esquerdo e bisa na partida, elevando para uma mão cheia o número de golos do Sporting.

Até ao fim, ainda houve tempo para Diaby bisar e mostrar que, definitivamente, a velocidade é uma arma. O malinês foi descoberto, sozinho, no centro da grande área azeri e só precisou de encostar para o fundo da baliza. O Sporting chegava à meia dúzia - que se diz ser mais barata - e Keizer mostrava que chegou para dominar jogos.

No final de contas, não houve azar nem azeri capaz de parar o novo Sporting do holandês. Não é uma laranja mecânica, mas o novo motor verde já começou a carburar.

Onze do Sporting: Renan Ribeiro; Bruno Gaspar, André Pinto, Coates, Jefferson; Gudelij, Wendel, Bruno Fernandes, Nani, Bas Dost e Diaby.

Onze do Qarabag: Halldórsson, Medvedev, Rzezniczak, Sadygov e Guerrier; Garayev, Slavchev e Michel; Madatov, Abdullayev e Zoubir.

O filme do jogo

Não podia ter começado de melhor forma o jogo para o Sporting em Baku. Aos três minutos, Bas Dost inspirou-se em Bergkamp e, com uma rotação irrepreensível, viu Rzezniczak pará-lo em falta.

Na hora de converter a grande penalidade, o holandês foi letal: bola para o centro, rasteira e com caminho aberto para o fundo das redes. Estava feito o 0-1.

O Sporting continuou a pressionar mas os azeris, aos 14 minutos, conseguiram descobrir uma brecha. Após uma bola alta para dentro da grande área leonina, o extremo Guerrier consegue amortecer para a entrada de Zoubir. O marroquino não se faz rogado e empata a partida.

O ritmo de jogo em Baku não atenuou minimamente. Aos 19 minutos, os azeris cometem o erro de deixar Bruno Fernandes entrar na carreira de tiro e o português tirou todo o proveito. Disparou um remate de pé direito que faz a bola bater mesmo à frente das mãos de Halldórsson. Impotente, o islandês vê a bola entrar na sua baliza e o Sporting chega à vantagem.

O momento de maior magia apareceu pouco depois da meia-hora de jogo. Aos 33 minutos Nani prendeu a língua na bochecha e partiu em busca do golo. A demanda correu bem para o português: ultrapassou um, dois, três, quatro e cinco e ainda conseguiu afastar a bola do guarda-redes. O extremo fez o 1-3 e festejou como sempre fez: com um mortal à retaguarda.

Corria o minuto 64 quando voltou a ver-se um golo em Baku. Diaby é lançado em velocidade por Wendell e chega à bola primeiro que Halldórsson, já fora da grande área. O malinês escapa ao guarda-redes e, com um defesa desamparado pela frente, envia a bola para o fundo da baliza, fazendo o 1-4.

Dez minutos depois, e já com o estreante Thierry Correia em campo, o Sporting chega à mão cheia de golos. Wendell, com um toque de primeira, desmarca Bruno Fernandes. Já no interior da grande área, o médio português remata de pé esquerdo e marca o segundo da conta pessoal.

Aos 80 minutos, o Sporting chega à meia dúzia de golos. Um cruzamento da direita encontra Diaby desmarcado dentro da grande área. De primeira, o avançado malinês coloca a bola na baliza e bisa na partida.

Suplentes do Sporting: Salin, Thierry Correia, Tiago Djaló, Petrovic, Miguel Luís, Carlos Mané e Jovane.