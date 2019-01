O Sporting venceu o Belenenses por 2-1 e está no segundo lugar do campeonato, apenas atrás do FC Porto.

Depois de dois golos dos 'leões' na segunda parte, o Belenenses ainda reduziu no fim do jogo mas não foi suficiente para levar pontos de Alvalade.

Bruno Gaspar, aos 57 minutos, e Miguel Luís, aos 80, selaram o triunfo dos 'leões', que se mantiveram como a única equipa só com vitórias caseiras, enquanto Fredy marcou, aos 90, o tento dos 'azuis', derrotados fora pela primeira vez.



O treinador holandês Marcel Keizer procurou e conseguiu a nona vitória em 10 jogos. Depois da derrota frente ao Guimarães, o jogo em casa com o Belenenses representou o regresso às vitórias no campeonato.

Na classificação, o Sporting passou a contar 34 pontos, contra 36 do líder FC Porto, que ainda joga hoje, 33 do Sporting de Braga e 32 do Benfica, enquanto o Belenenses caiu para oitavo, com 22.



Veja os golos:

Onze do Sporting: Renan, Bruno Gaspar, Coates, Mathieu, Acuña; Gudelj, Wendel, Miguel Luis; Nani, Diaby e Bas Dost.

Onze do Belenenses: Muriel; Gonçalo Silva, Sasso, Nuno Coelho; Diogo Viana, Eduardo, André Santos, Zacarya, Freddy, Luca; Licá.