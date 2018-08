William Carvalho ajuda o Bétis a apresentar novo reforço

O Bétis de Sevilha apresentou nas redes sociais o novo reforço com um vídeo onde William Carvalho, internacional português, é um dos protagonistas. O reforço brasileiro dos andaluzes surge em conversa por telefone com o português, quando Sidnei pede a William que não permita ao Bétis que brinquem com a sua apresentação.

Um apelo em que Sidnei recordava os vídeos que o Bétis fez com WIlliam Carvalho quando da confirmação do português como novo jogador. Na resposta, William Carvalho mostra uma imagem do departamento de comunicação do clube, onde os elementos surgem amarrados.

Mais uma brincadeira do Bétis, a forma escolhida para apresentar Sidnei, central que passou pelo Benfica em Portugal, agora o sexto reforço para a nova temporada do Bétis.