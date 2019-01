O Wolverhampton seguiu em frente na Taça de Inglaterra depois de vencer o Liverpool por 2-1. A equipa mais portuguesa a jogar fora de Portugal tem dado que falar no campeonato britânico e voltou a fazê-lo, desta feita na Taça de Inglaterra.

E se há alguém responsável pelo golo da noite e pela vitória, esse jogador é mesmo um português: chama-se Rúben Neves e fez abanar as redes da baliza do Liverpool com um golaço de fora da área.

Jiménez, também conhecido do campeonato nacional, tinha feito o primeiro golo da partida, mas Origi havia reduzido para os 'reds'.

No jogo que deu a passagem ao Wolverhampton, os portugueses Rúben Neves, João Moutinho, Rúben Vinagre e Diogo Jota atuaram como titulares, enquanto Ivan Cavaleiro e Hélder Costa entraram na segunda parte do jogo.

O treinador português Nuno Espírito Santos é o responsável pela equipa que se encontra no nono lugar do campeonato inglês e que carimbou agora o acesso aos 16 avos de final da Taça de Inglaterra.