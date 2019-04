Wolverhampton de Nuno Espírito Santo surpreende Manchester United

O Wolverhampton, treinado por Nuno Espírito Santo, bateu hoje em casa o Manchester United 2-1, em jogo antecipado da 33.ª jornada da liga inglesa de futebol, aplicando a quarta derrota ao técnico dos 'red devils', Ole Gunnar Solskjaer.

O norueguês, que sucedeu a José Mourinho no comando da formação de Manchester, somou hoje a quarta derrota em 21 jogos, num jogo que até começou a ganhar, graças a um remate cruzado, de fora da área, do jovem inglês McTominay, aos 13 minutos.

A reação dos 'wolves', que alinharam de início com Rui Patrício, João Moutinho, Rúben Neves (saiu aos 84), Rúben Vinagre (saiu aos 76) e Diogo Jota, substituído aos 73 por Ivan Cavaleiro, demorou 12 minutos e começou numa perda de bola do brasileiro Fred.

Rúben Neves aproveitou o desleixo do médio e recuperou a bola no meio-campo ofensivo, deixando a bola para o avançado mexicano emprestado pelo Benfica Raúl Jiménez, que assistiu a desmarcação de Diogo Jota, que empatou aos 25.

As duas equipas anularam-se até ao intervalo e o segundo tempo trouxe nova toada de equilíbrio, até que a expulsão de Ashley Young, aos 57, deixou os forasteiros em desvantagem numérica.

O segundo da equipa da casa, um autogolo de Smalling, nasceu de um cruzamento de Moutinho, com finalização incompleta de Jiménez, num lance 'caricato', que acabou desviado para a baliza pelo próprio defesa, aos 77, sem que o United, que teve Diogo Dalot em campo até aos 84, pudesse reagir.

A equipa de Solskjaer perdeu a oportunidade de subir ao terceiro lugar e continua no quinto posto com 61 pontos, a um do Tottenham (quarto) e do Arsenal (terceiro), ambos com menos um jogo, podendo ainda ser ultrapassado pelo Chelsea, que é sexto com 60.

Por seu lado, os 'wolves' de Nuno Espírito Santo somaram o 13.º triunfo na 'Premier League' e têm 47 pontos, no sétimo posto.

No outro jogo do dia, o Watford goleou o 19.º e penúltimo Fulham por 4-1, com Domingos Quina em campo pela equipa da casa desde os 78 minutos, graças a golos do francês Doucouré, aos 23, de Will Hughes, aos 63, de Deeney, aos 69, e do espanhol Kiko Femenía, aos 75.

O holandês Ryan Babel tinha feito, então, o 1-1, aos 33 minutos, mas três golos em 12 minutos, no segundo tempo, condenaram os londrinos a nova derrota, a 24.ª no campeonato, contra apenas quatro vitórias e cinco empates.

O Fulham está já a 16 pontos dos lugares de permanência, enquanto os 'hornets' seguem em oitavo, com 46 pontos, a apenas um dos 'wolves'.

Watford e Wolverhampton vão defrontar-se no domingo, em jogo a contar para as meias-finais da Taça de Inglaterra, em Wembley, já depois de estar encontrado o primeiro finalista, o vencedor do Manchester City-Brighton, no sábado.