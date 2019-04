Wolverhampton paga 38 milhões ao Benfica e fica com Raúl Jimenez

O Wolverhampton oficializou esta quinta-feira que acionou a opção de compra do avançado Raúl Jimenez, que estava cedido ao clube inglês pelo Benfica. Pela transferência, os encarnados vão receber 38 milhões de euros.

Raúl Jimenez assinou um contrato válido para as próximas três temporadas. "Estou muito feliz por este acordo permanente, já que sinto que estar no Wolves combina comigo", disse o avançado, em declarações ao site do clube . "Desde que cheguei aqui foi tudo muito bom. Tivemos alguns bons momentos, alguns maus momentos mas os melhores têm sido tão bons e estou muito feliz por isso", vincou.

O avançado mexicano de 27 anos, que marcou 15 golos em 37 jogos ao serviço do clube de Nuno Espírito Santo, tem sido peça fundamental no Wolverhampton, que ocupa a sétima posição da Premier League.

Depois de ter dado nas vistas no América do México, Jiménez passou uma temporada no Atlético Madrid, antes de ingressar no Benfica, tendo permanecido três épocas na Luz.

Nos Wolves, Jiménez vai continuar a ser colega de equipa dos portugueses Rui Patrício, Rúben Vinagre, Rúben Neves, Pedro Gonçalves, João Moutinho, Ivan Cavaleiro, Hélder Costa e Diogo Jota.