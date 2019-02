Wolves vencem Everton em duelo português nos bancos

O Wolverhampton, treinado por Nuno Espírito Santo, venceu hoje por 3-1 no terreno do Everton, de Marco Silva, num jogo 25.ª jornada da liga inglesa de futebol que teve dois golos de jogadores portugueses.

A terceira vitória consecutiva dos 'Wolves' começou a ser construída aos sete minutos, numa grande penalidade convertida por Ruben Neves, que puniu uma falta cometida por Barnes.

A equipa de Marco Silva repôs a igualdade aos 27 minutos, com um golo de André Gomes, mas acabou por chegar ao intervalo a perder por 2-1, após um golo de Raul Jiménez, emprestado pelo Benfica, aos 45, após passe de João Moutinho.

Leander Dendoncker fechou a contagem para os visitantes aos 65 minutos, pouco antes da partida ter sido interrompida devido à entrada de um gato no relvado do Goodison Park.

O Wolverhampton segue na sétima posição da liga, com 38 pontos, mais cinco do que o Everton, nono classificado, que na próxima jornada defronta o campeão Manchester City.

O Chelsea goleou o Huddersfield, lanterna-vermelha, por 5-0, num encontro que fica marcado pelo primeiro golo do argentino Gonzalo Higuaín ao serviço dos 'blues'.

O argentino, que chegou a Londres há duas semanas por empréstimo dos italianos da Juventus, abriu o marcador aos 16 minutos, e voltou a marcar aos 69, numa altura em que a equipa já vencia por 4-0, após um 'bis' de Hazard (45+1 e 66).

O brasileiro David Luiz fechou, aos 86, a contagem para a equipa londrina, que segue na quarta posição, com 50 pontos, mais três do que o Arsenal, que no domingo visita o Manchester City.

O Crystal Palace venceu o Fulham, penúltimo da tabela, por 2-0, enquanto Burnley e Southampton empataram a um golo, num confronto entre as duas primeiras equipas acima da linha de despromoção.

Ao início da tarde, o Tottenham, sem o lesionado Harry Kane, subiu hoje provisoriamente ao segundo lugar, ao vencer em casa o Newcastle por 1-0.

Com a terceira vitória consecutiva, obtida com o um golo do sul-coreano Song Heung-min, aos 83 minutos, os londrinos somaram 57 pontos, mais um do que o Manchester City, que joga no domingo.