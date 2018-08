Zakarya chumba no Porto

Zakarya já não vai ser reforço do Futebol Clube do Porto. O lateral esquerdo sofre de uma lesão nos ligamentos que impediu que o jogador do Belenenses assinasse contrato com os dragões.

Zakarya, de 29 anos, lesionou-se na segunda-feira, no jogo com o Moreirense da terceira jornada do campeonato. O defesa foi substituído ainda antes no intervalo.

No final do encontro, Silas, o treinador do Belenenses garantiu que se tratava apenas de uma contratura, nada de complicado. Certo é que, depois disso, o jogador não passou nos exames médicos no Futebol Clube do Porto.

A três dias do fecho do mercado de transferências, o Futebol Clube do Porto continua à procura de um lateral esquerdo, uma alternativa a Alex Telles.