Internacional português Mário Rui com teste positivo à Covid-19 no Nápoles

O futebolista internacional português Mário Rui é um de um total de quatro testes positivos à Covid-19 no Nápoles, da Liga italiana, anunciaram hoje os napolitanos.

Segundo o comunicado, Mário Rui, o guarda-redes júnior Valério Boffelli e dois elementos da equipa técnica "estão vacinados e encontram-se assintomáticos", procedendo ao isolamento segundo as normas sanitárias em vigor em Itália.

O defesa esquerdo, de 30 anos, vai assim falhar desde já o encontro com a Juventus, na quinta-feira, numa época em que leva 21 jogos pelos napolitanos, aos quais chegou em 2017.

A Covid-19 provocou 5.448.314 mortes em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em diversos países.

Uma nova variante, a Ómicron, considerada preocupante e muito contagiosa pela Organização Mundial da Saúde (OMS), foi detetada na África Austral, mas desde que as autoridades sanitárias sul-africanas deram o alerta, a 24 de novembro, foram notificadas infeções em pelo menos 110 países, sendo dominante em Portugal.

