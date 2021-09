Irlandês Shane Long testa positivo à Covid-19 antes do jogo com Portugal

© By Michael Kranewitter - Own work, CC BY-SA 3.0

A Federação Irlandesa de Futebol anunciou, esta quarta-feira, que o avançado Shane Long testou positivo à Covid-19 antes do jogo contra Portugal, a contar para o apuramento para o Mundial de 2022.

"A Federação Irlandesa de Futebol pode confirmar que o avançado Shane Long testou positivo para a COVID-19. O jogador foi isolado do grupo, de acordo com os protocolos COVID-19, antes do jogo de qualificação desta noite contra Portugal. Rápidas melhoras, Longy", lê-se na conta do Twitter da equipa irlandesa.

Portugal e República da Irlanda defrontam-se esta terça-feira, no Algarve, a partir das 19h45, num jogo com Relato TSF.