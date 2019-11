Irmãos e companheiros de equipa. Álex Márquez junta-se a Marc na Honda

Irmãos Marquez vão ser companheiros de equipa no MotoGP © Kai Foersterling/Epa

A Honda anunciou esta segunda-feira a promoção do espanhol Álex Márquez, campeão mundial de Moto2, à equipa de MotoGP na próxima temporada, na qual será companheiro do seu irmão Marc, seis vezes campeão do mundo de MotoGP.

O piloto de 23 anos assinou contrato por uma temporada para guiar uma Honda RC213 V, substituindo o compatriota Jorge Lorenzo, que na semana passada anunciou o final de carreira.

Álex Márquez é o atual campeão de Moto2, tendo, ainda, conquistado o título de Moto3 em 2014.

A estreia na classe rainha do Mundial de velocidade acontece esta terça-feira, em Valência (Espanha), onde as equipas realizam dois dias de testes de pré-temporada.

Por outro lado, o irmão Marc, em dez anos de Mundial (a estreia aconteceu no GP de Portugal de 2008) soma sete títulos. Desde que conseguiu a primeira vitória, em 2010, subiu sempre pelo menos cinco vezes, em cada época, ao lugar mais alto do pódio. Feito único nos 70 anos do campeonato do mundo de velocidade.