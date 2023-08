Isaac Nader tenta confirmar potencial na final dos 1500 metros dos Mundiais de atletismo

Antes de Budapeste 2023, Isaac Nader (à frente) assumiu-se capaz de melhorar o recorde nacional, fixado por Rui Silva © José Carmo/Global Imagens (arquivo)

Por Lusa 23 Agosto, 2023 • 09:26 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O português Isaac Nader vai tentar confirmar o seu potencial na final dos 1500 metros dos Campeonatos do Mundo de atletismo, em Budapeste, onde Mariana Machado, nos cinco mil, disputa esta quarta-feira as meias-finais.

O programa luso na capital húngara fica completo com as presenças nas eliminatórias de Patrícia Silva, nos 800 metros, de Lorene Bazolo, nos 200, e de Pedro Buaró, no salto com vara.

Isaac Nader chegou pela primeira vez à final dos 1500 metros em Mundiais, já melhorando o 40.º lugar em Oregon 2022, no regresso de um português à corrida decisiva da distância, 18 anos depois da última, quando Rui Silva, o antigo treinador do meio-fundista do Benfica, conquistou a medalha de bronze em Helsínquia 2005.

Sob o comando do espanhol Enrique Pascual Oliva, que treinou, entre outros, Fermin Cacho, o atleta natural de Faro, com 24 anos, já conseguiu a marca de qualificação para os Jogos Olímpicos Paris2024, com os 3.31,49 minutos do seu recorde pessoal, em Chorzow, na Polónia.

Antes de Budapeste 2023, Isaac Nader assumiu-se capaz de melhorar o recorde nacional, fixado por Rui Silva em 3.30,07, há 21 anos, no Mónaco, e, tanto nas eliminatórias como nas meias-finais, notou-se o conforto do meio-fundista do Benfica, que nunca arriscou ficar fora dos lugares de apuramento, conseguindo mesmo poupar-se fisicamente.

Isaac Nader vai ser um dos 12 atletas que vão disputar a final dos 1500 metros, a partir das 21h15 locais (20h15 em Lisboa), partindo com o 10.º tempo do ano e o 11.º melhor de sempre, numa hierarquia sem o britânico Jake Wightman, campeão em título, e liderada pelo norueguês Jakob Ingebrigtsen, campeão olímpico e vice-campeão mundial nesta distância.

Pouco antes, a partir das 19h27 locais (18h27), numa prova reagendada da manhã para a tarde devido ao calor extremo, a fundista do Sporting de Braga Mariana Machado estreia-se em Budapeste2023 na segunda meia-final dos cinco mil metros.

A jovem atleta bracarense, de 22 anos, enfrenta os seus segundos Campeonatos do Mundo, depois do 20.º lugar no ano passado, com a 15.ª melhor marca do ano na sua série, com o objetivo de melhorar os 15.15,56 minutos alcançados já este ano, em Karlsruhe, na Alemanha.

Avançam para a final as oito primeiras de cada uma das meias-finais.

Durante a manhã, Patrícia Silva, nas eliminatórias dos 800, e Pedro Buaró, no salto com vara, cumprem a estreia em Campeonatos do Mundo, enquanto Lorene Bazolo volta à pista do Centro Nacional de Atletismo, para disputar as séries dos 200, depois da eliminação nos 100.

Patrícia Silva, de 23 anos, vai enfrentar a quinta das sete séries, a partir das 10h37 (09h37), na qual tem o quinto tempo entre as presentes, à procura dos três primeiros lugares de apuramento direto ou das três mais rápidas entre as restantes.

O varista Pedro Buaró, de 22 anos, necessita de superar em 15 centímetros a sua melhor marca para conseguir o apuramento direto (5,80), ou ficar entre os 12 primeiros, num concurso que vai começar às 10h15 (09h15).

Depois de ter ficado pelas eliminatórias no hectómetro, Lorene Bazolo, que também detém este recorde nacional (22,64 segundos), vai disputar a segunda série das eliminatórias dos 200, a partir das 11h27 (10h27), tendo de conquistar um dos três primeiros lugares ou um dos seis de repescagem para chegar às meias-finais.