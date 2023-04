Isaías e Domingos Paciência antecipam clássico entre Benfica "confortável" e FC Porto "intenso"

O clássico está marcado para sexta-feira, no Estádio da Luz © Filipe Amorim/Global Imagens (arquivo)

Há 65 mil motivos para que os jogadores vivam o clássico de sexta-feira na Luz de uma forma que dificilmente vão esquecer. Esse número, o de adeptos nas bancadas, pesa bem mais do que os dez pontos que separam Benfica e FC Porto no topo da classificação da I Liga. Nesse aspeto, Domingos Paciência e Isaías concordam.

Ouvido pela TSF, o antigo goleador dos azuis e brancos, Domingos Paciência, lembra que em semana de clássico, as conversas no balneário tem tons diferentes. Há um discurso entre os jogadores e outro discurso, outro ponto de vista, entre jogadores e treinador, leia-se, Sérgio Conceição.

"O treinador não tem necessidade de motivar num jogo como este. Qualquer jogador quer jogar estes encontros grandes, num estádio com muitos adeptos. O treinador tem a necessidade de chamar à atenção para aquilo que é importante para o futuro. Neste caso, a necessidade de jogar pela vitória, não só por causa da luta pelo título, mas, se não conseguir ser campeão, pelo menos manter o segundo lugar", lembra Domingos Paciência.

A atenção aos pormenores deve dominar a preparação do jogo nas conversas entre jogadores e equipa técnica. "Não acredito que a abordagem do FC Porto mude. Falo da intensidade, da pressão alta, da equipa que procura, quando não tem a bola, condicionar o adversário. Poderá, sim, existir uma ou outra nuance, em função do sistema pelo qual Sérgio [Conceição] optar, para explorar algumas fragilidades que possa ver no Benfica. Isso pode ter que ver com a posição de algum jogador, para criar surpresa", nota o antigo goleador azul e branco.

Mas estão os azuis e brancos obrigados a vencer na Luz? "É o resultado que neste momento mais interessa ao FC Porto. Quer Sporting, quer SC Braga estão a lutar para chegar ao segundo lugar. Se vencer, há que ver o que está para a frente em relação ao primeiro lugar", nota Domingos Paciência.

Do outro lado do Atlântico, ao telefone com a TSF, Isaías lembra que os dez pontos de vantagem dão ao Benfica um conforto importante. "O Benfica está em vantagem, ganhou na primeira volta, tem dez pontos de avanço. Pode jogar mais à vontade, até porque, na semana que vem, tem o jogo da primeira mão na Liga dos Campeões. O Benfica é o grande favorito neste jogo (...) claro que tudo é possível no campeonato, mas acho que, pelo calendário, e avaliando o futebol que o Benfica joga, penso que nada vai colocar em causa o título", comenta.

O mérito da boa campanha deve ser distribuído também pela direção liderada por Rui Costa, explica Isaías. "Rui Costa não está a surpreender-me apenas a mim, mas sim a toda a gente. Vem de uma direção que foi afastada [referência à liderada por Luís Filipe Vieira], com tanta coisa errada. Assumiu o protagonismo de uma candidatura para tentar fazer as pessoas esquecer o passado negro do comando de Luís Filipe Vieira. Assumiu esse risco e está a sair-se muito bem. Os adeptos acreditam no Benfica."

E Isaías também acredita nesta equipa, algo que tem comentado com antigos companheiros: "De vez em quando, mesmo distante, vou acompanhando a evolução do 'glorioso'. De vez em quando falo com Rui Costa, e ainda esta semana falei com o Toni, com o Vítor Paneira."

Domingos Paciência também sublinha o conforto mostrado pelas águias nesta fase. "O Benfica não irá mudar muito para este jogo. É uma equipa confiante pela margem de pontos que tem na frente. Conseguiram essa margem muito cedo, o que favorece a equipa tanto no campeonato como na Liga dos Campeões. Não há tanta pressão neste momento para o Benfica. Os jogadores estão confiantes e a equipa desfruta disso", explica o antigo jogador do FC Porto.

Florentino deve regressar as escolhas de Roger Schmidt, mas do lado azul e branco há outros pontos de interrogação. As dúvidas sobre a presença de Diogo Costa ou Evanilson são dados importantes. "Não haja dúvida que o melhor FC Porto é com Diogo Costa, João Mário e Evanilson. Mas vai depender muito da situação em que estejam. O que temos visto com Sérgio Conceição é que ele consegue sempre encontrar soluções. O maior problema pode ter que ver com o setor defensivo, que é aquilo que tem afetado mais esta equipa do FC Porto."

Benfica e FC Porto jogam esta sexta-feira, a partir das 18h00. A emissão especial da TSF antecipa o encontro a partir das 15h00.