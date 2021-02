© AFP

Por TSF/Lusa 26 Fevereiro, 2021 • 00:14 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O treinador do Benfica, Jorge Jesus, admite que a equipa está a viver uma crise de resultados. No final da derrota com o Arsenal e consequente eliminação da Liga Europa, o técnico das águias apontou os erros que acabaram por ser fatais.

"Faltou nos últimos minutos ter a capacidade para poder impedir o segundo golo e o terceiro, ser melhores no um contra um. Os jogadores estão controlados e poderíamos ter impedido a finalização e o cruzamento", disse.

"Não conseguimos segurar este resultado, com duas situações, que não tem a ver com o coletivo. A equipa está toda posicionada atrás, tem vários jogadores e fomos fáceis naquelas duas jogadas de um contra um", acrescentou Jorge Jesus, que elogiou os momentos de jogo "de grande categoria ofensivamente e defensivamente".

O treinador assumiu que esta derrota "marca emocionalmente a equipa". "Face ao resultado, ao jogo e ao momento isto é pancada atrás de pancada. Estamos numa crise de resultados, mas a equipa corre mais e está mais competitiva. Era um resultado que poderia mudar emocionalmente a equipa, ficar forte, dar confiança e equilíbrio. Perder assim, ficamos pior", lamentou.