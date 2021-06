© Frank Augstein/AFP

A Itália qualificou-se hoje para os quartos de final do Euro 2020 de futebol, nos quais pode encontrar Portugal, ao bater a Áustria por 2-1, após prolongamento, num encontro disputado em Wembley, Londres.

No segundo jogo dos 'oitavos', com três golos de suplentes, Federico Chiesa, aos 95 minutos, e Matteo Pessina, aos 105, marcaram para a squadra azzurra, campeã europeia em 1968, enquanto Sasa Kalajdzic faturou para os austríacos, aos 114.

A Itália somou o 31.º jogo consecutivo sem perder e a 12.ª vitória de 'rajada', sendo que não tinha sofrido golos nos anteriores 11.

Nos quartos de final, no Allianz Arena, em Munique, a partir das 21:00 locais (20:00 em Lisboa) de sexta-feira, a Itália defronta o vencedor do embate entre Portugal e a Bélgica, que se defrontam no domingo em Sevilha, Espanha.