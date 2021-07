Ansiedade em Wembley. Itália 1-1 Inglaterra (Prolong.)

Por Guilherme de Sousa 11 Julho, 2021 • 19:19 Partilhar este artigo Facebook

Cinco anos e um dia depois, Portugal ficava a saber quem lhe sucederia no trono do futebol europeu. O estádio de Wembley, em Londres, foi o palco escolhido para uma final inédita entre Itália e Inglaterra.

A "Squadra Azzurra" entrou para este embate com um registo impressionante: a equipa de Mancini não perdia há 30 jogos. Já do lado da formação inglesa, pela primeira vez na história, tinha oportunidade de se sagrar campeã europeia em casa, à semelhança da conquista do Mundial em 1966.

E a Inglaterra, motivada por milhares de adeptos nas bancadas em euforia, entrou a todo o gás nesta final. Numa jogada de insistência do lado direito conduzida por Trippier, Harry Kane atraiu os defesas italianos e Luke Shaw inaugurou o marcador logo aos dois minutos.

Em meia hora de jogo, a Inglaterra foi a única equipa a criar uma oportunidade de golo e a concretizá-la. A equipa orientada de Gareth Southgate superiorizou-se taticamente frente à Itália, que demorou a perceber a estratégia do adversário.

Só no último quarto de hora é a "Squadra Azzurra" ficou com a posse de golo, mas a Inglaterra, nesBonta fase do encontro, não deixava espaço entre as linhas.

Só aos 35 minutos é que a Itália esteve próxima de conseguir o empate no marcador. Pelo lado direito do ataque, Chiesa, um dos melhores neste Europeu, soltou-se da marcação, fez a diagonal e rematou rasteiro de pé esquerdo. A bola saiu ligeiramente ao lado do poste da baliza de Pickford.

Éder, o herói da final de 2016, levou o troféu para o relvado de Wembley © AFP

Na segunda parte, a Itália melhorou e chegou-se à área da Inglaterra, por diversas ocasiões e com algum perigo. Aos 61 minutos, Chiesa, o mais inconformado, esteve próximo, mais uma vez, do golo do empate, mas Pickford foi ao chão esticar-se e roubar a alegria aos italianos.



A Itália ameaçava e concretizou. Aos 67 minutos, Bonucci apareceu na área a finalizar na sequência de um canto e empatou o jogo. O central da Juventus estreou-se a marcar em fases finais do Europeu.

Com Belotti e Chiesa na frente de ataque, duas peças móveis, a Itália melhorou o seu jogo. Já a Inglaterra sentia, a 10 minutos do final do tempo regulamentar, muitas dificuldades para a fase de construção.

A ansiedade fazia-se sentir entre os adeptos ingleses nas bancadas. Até final do tempo regulamentar, a Itália foi superior, conseguindo "confinar" a Inglaterra no seu meio campo.

Na primeira parte do prolongamento, os treinadores lançaram as últimas cartadas, mas o jogo pouco mudou. A Itália esteve próxima da baliza de Pickford, mas não conseguiu concretizar. Nenhuma das equipas quis arriscar.

Onze de Itália: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini e Emerson; Jorginho, Verratti e Barella; Chiesa, Immobile e Insigne.

Suplentes: Sirigu, Meret, Acerbi, Bastoni, Rafael Tolói, Florenzi, Cristante, Pessina, Locatelli, Bernardeschi, Berardi e Belotti.

Onze de Inglaterra: Pickford; Walker, Maguire e Stones; Trippier, Phillips, Rice e Luke Shaw; Mount, Kane e Sterling

Suplentes: Ramsdale, Johnstone, Mings, Coady, Reece James, Bellingham, Henderson, Grealish, Saka, Sancho, Rashford e Calvert-Lewin.