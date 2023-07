© Saeed Khan/AFP

Por Gonçalo Teles 24 Julho, 2023 • 09:19 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A seleção de Itália venceu esta segunda-feira a da Argentina por 1-0 na estreia de ambas as equipas no Mundial de futebol feminino que decorre na Austrália e Nova Zelândia.

Em jogo a contar para o Grupo G, o único golo foi marcado por Cristiana Girelli aos 87 minutos.

Com este resultado, as italianas somam os primeiros três pontos no torneio e igualam a Suécia, que lidera o grupo G depois de ter vencido a África do Sul, terceira classificada.