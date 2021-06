Por Lusa 11 Junho, 2021 • 21:58 Partilhar este artigo Facebook

A Itália, campeã europeia em 1968, venceu esta sexta-feira a Turquia por 3-0, no encontro inaugural do Euro 2020 de futebol, disputado no Estádio Olímpico de Roma, a contar para a primeira jornada do Grupo A.

Merih Demiral, na própria baliza, aos 53 minutos, Ciro Immobile, aos 66, e Lorenzo Insigne, aos 79, apontaram os tentos da 'squadra azzurra'.

A primeira ronda do agrupamento completa-se no sábado, com o embate entre o País de Gales e a Suíça, marcado para Baku, no Azerbaijão.