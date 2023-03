Italiano Francesco Bagnaia vence primeira corrida sprint da História do Mundial de MotoGP

Francesco Bagnaia © Patrícia de Melo Moreira/AFP

O piloto italiano Francesco Bagnaia (Ducati) venceu esta sábado a primeira corrida sprint da História do Mundial de MotoGP, estreada no Grande Prémio de Portugal, primeira prova da temporada, em que Miguel Oliveira (Aprilia) foi sétimo.

O piloto luso, que era terceiro na última volta, cometeu um erro e saiu largo na curva 11 do traçado do Autódromo Internacional do Algarve, cortando a linha de meta a 2,940 segundos do vencedor, com o espanhol Jorge Martin (Ducati) em segundo, a 0,307, e o antigo campeão mundial, o espanhol Marc Márquez (Honda) em terceiro, a 1,517.

No domingo, disputa-se a corrida principal, para a qual Miguel Oliveira parte da quarta posição da grelha.