Italiano Marco Guida vai arbitrar Azerbaijão-Portugal

Marco Guida já dirigiu um jogo da seleção portuguesa, a 2 de junho de 2016 © Gerardo Santos/Global Imagens

Por Lusa 06 Setembro, 2021 • 11:45

O árbitro italiano Marco Guida vai dirigir na terça-feira o jogo de Portugal no Azerbaijão, da quinta jornada do grupo A de apuramento para o Mundial 2022 de futebol, anunciou nesta segunda-feira a UEFA.

O juiz transalpino, de 40 anos, vai ser auxiliado pelos compatriotas Filippo Meli e Alessandro Costanzo, enquanto o videoárbitro (VAR) estará a cargo de Marco Di Bello.

Marco Guida já dirigiu um jogo da seleção portuguesa, a 2 de junho de 2016, uma derrota da equipa das 'quinas' ante a Inglaterra, por 1-0, em desafio particular disputado no Estado de Wembley, em Londres, marcado pela expulsão de Bruno Alves, aos 35 minutos.

Cruzou-se igualmente com o FC Porto, na derrota caseira 3-2 ante os russos do Krasnodar, que deixou os 'dragões' de fora da Liga dos Campeões de 2019/20.

Portugal defronta na terça-feira o Azerbaijão, às 20h00 (17h00 em Lisboa), em busca de novo triunfo, num grupo A que lidera em parceria com a Sérvia, ambos com 10 pontos.

O Azerbaijão soma somente um, fruto do empate na derradeira jornada, por 1-1 na República da Irlanda, que conquistou igualmente o primeiro ponto, numa 'poule' em quem o Luxemburgo soma seis pontos.

O conjunto liderado por Fernando Santos vai estar privado do 'capitão' Cristiano Ronaldo, castigado depois de ver um cartão amarelo na quarta-feira, quando, aos 90+7 minutos, bisou frente à República da Irlanda, permitindo a difícil e tardia reviravolta em Faro (2-1) e passando a ser o melhor marcador da história em seleções, com 111 golos.

No desafio da ronda inaugural do grupo A, disputado a 23 de março, na cidade italiana de Turim, os lusos sentiram muitas dificuldades em confirmar o favoritismo, vencendo o Azerbaijão por 1-0, com um autogolo de Maksim Medvedev, aos 37 minutos.