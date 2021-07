Italiano Spinazzola sofreu rutura do tendão de Aquiles esquerdo

O lateral esquerdo da seleção italiana Leonardo Spinazzola © Philipp Guelland/EPA

O lateral esquerdo da seleção italiana Leonardo Spinazzola sofreu uma rutura do tendão de Aquiles esquerdo no jogo com a Bélgica, nos quartos de final do Euro 2020, confirmou este sábado a Federação Italiana de Futebol.

A extensão da lesão do jogador da Roma, agora treinada pelo português José Mourinho, que abandonou o relvado em maca aos 79 minutos da vitória frente à Bélgica (2-1), e que colocou a Itália nas meias-finais, foi confirmada por exames realizados este sábado.

"Os exames realizados no hospital Sant'Andrea, em Roma, confirmaram a rutura subcutânea do tendão de Aquiles esquerdo", refere em comunicado a federação italiana, acrescentando que o jogador fica "imediatamente à disposição" da Roma.

Esta lesão deve afastar Leonardo Spinazzola, de 28 anos, dos relvados por vários meses e constitui mais um rude golpe para o jogador da Roma, que já sofreu uma grave lesão no joelho há três anos.

"Infelizmente, todos nós sabemos o que aconteceu, mas o nosso sonho azzurro continua com este grande grupo e nada é impossível. Só posso dizer que voltarei em breve. Tenho a certeza disso", escreveu Leonardo Spinazzola na rede social Instagram.

Após o encontro com a Bélgica, o selecionador italiano Roberto Mancini deixou uma mensagem de incentivo ao jogador.

"Lamentamos muito por Spinazzola, não merecia lesionar-se. Estava a jogar de uma forma extraordinária, era mesmo um dos melhores do Euro", afirmou Roberto Mancini.

Nas meias-finais do Euro 2020, a Itália vai defrontar a Espanha, na terça-feira, em Londres, que afastou na sexta-feira a Suíça no desempate por penáltis.