Iuri Medeiros de saída do SC Braga para o Dubai

Por Tiago Santos e António Botelho 22 Junho, 2023 • 16:34

O avançado português Iuri Medeiros está de saída do SC Braga e vai jogar no Al-Nasr SC, do Dubai, rendendo três milhões de euros aos cofres minhotos. A notícia foi avançada pelo Mais Futebol e confirmada pela TSF.

O clube do Dubai fica ainda encarregue de pagar os direitos de formação do atleta de 28 anos, com parte do valor a reverter para o Sporting, que representou entre 2005 e 2018.

Em Braga desde 2020 - primeiro por empréstimo do Nuremberga e depois em definitivo -, Iuri Medeiros fez 116 jogos pelos arsenalistas, marcando 26 golos e assinando 24 assistências.

Além dos vários escalões de formação e da equipa principal do Sporting, Medeiros representou também Arouca, Moreirense, Boavista, Genoa e Legia Waszawa, sempre por empréstimo dos leões.

Foi campeão português de juniores em 2011/2012 e venceu uma Taça da Liga em 2017/2018 pelo Sporting, conquistando ainda uma Taça de Portugal em 2020/2021 pelo SC Braga.

Internacional jovem português, representou os escalões todos os escalões entre os sub-15 e os sub-21, contando também com uma presença na seleção olímpica.

Marcou seis golos em 57 internacionalizações.