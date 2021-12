Ivo Vieira deixa de ser treinador do Famalicão

Ivo Vieira © Miguel Pereira/Global Imagens

Ivo Vieira deixou o comando técnico do Famalicão, dois dias depois do empate com o Estoril Praia, informou este domingo o clube, que ocupa o 16.º e antepenúltimo classificado da I Liga portuguesa de futebol.

"A SAD do Futebol Clube de Famalicão e o treinador Ivo Vieira rescindiram o contrato que ligava as duas partes. Ao treinador e aos elementos da equipa técnica, a SAD do Futebol Clube de Famalicão agradece o empenho e profissionalismo que sempre empregaram ao serviço desta instituição, desejando os maiores sucessos pessoais e profissionais", lê-se num comunicado do clube.

Ivo Vieira, de 45 anos, chegou ao Famalicão durante a temporada passada e deixa agora o clube, após 33 encontros, nos quais somou 13 vitórias.

Após 15 jogos, o Famalicão, que não vence há quatro encontros, ocupa o 16.º lugar, com 11 pontos, e pode ainda cair para zona de despromoção esta ronda.