Ivo Vieira já não é o treinador do Cuiabá

Por Bruno Sousa Ribeiro 11 Maio, 2023 • 08:50

Ivo Vieira foi demitido esta madrugada, depois de ser goleado em casa pelo Atlético Mineiro por 0-4, e com ele saem também os adjuntos Pedro Andrade e Honorato José.

O treinador português começou bem, tendo sido campeão estadual do Mato Grosso só com vitórias. Caiu depois nas meias-finais da Copa Verde, uma competição regional, e na primeira ronda da Taça do Brasil.

Comandou o Cuiabá em 24 jogos, com 16 vitórias, três empates e cinco derrotas.

Nesta altura, o Cuiabá tem apenas uma vitória - sobre o América Mineiro, na jornada passada, e Ivo Vieira deixa o clube com quatro pontos em cinco jornadas.

Eram oito os treinadores portugueses no Campeonato Brasileiro, são agora cinco depois das saídas de António Oliveira e de Vítor Pereira.