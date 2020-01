Ivo Vieira quer Vitória "motivado e confiante" para derrotar FC Porto

Ivo Vieira é treiandor do Vitória de Guimarães © Miguel Pereira/Global Imagens

O treinador Ivo Vieira pediu, esta segunda-feira, que o Vitória de Guimarães seja à sua "ideia de jogo" para derrotar o FC Porto e atingir a final da Taça da Liga de futebol, na meia-final de quarta-feira, em Braga.

Depois de Sporting de Braga e Sporting decidirem quem ocupa a primeira vaga na final de sábado, os vimaranenses, primeiros classificados do Grupo B da competição, e os 'dragões', vencedores do Grupo D, vão disputar a presença no encontro decisivo, num jogo que o técnico vitoriano espera "difícil".

"Espero um FC Porto forte, mas acima de tudo um Vitoria motivado e confiante, acreditando muito na sua ideia de jogo. A equipa vai, acima de tudo, pensar muito no que pode fazer e lutar muito por conquistar um espaço na final. Vai ser um jogo difícil para ambas as partes", afirmou, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro que está também agendado para as 19h45.

À espera de um "apoio massivo" dos adeptos do Vitória na bancada nascente do Estádio Municipal de Braga, o treinador de 44 anos lembrou ainda que "não há uma margem que possa ser recuperável" para um próximo jogo, razão pela qual pediu aos seus pupilos que "joguem olhos nos olhos" com a formação treinada por Sérgio Conceição.

Ivo Vieira considerou ainda que a turma minhota já é capaz de equilibrar os jogos frente a adversários mais cotados do futebol nacional, mas tem de começar a traduzir esses desempenhos em resultados.

"Não temos tido resultados abonatórios contra as equipas ditas 'grandes'. Nós também o somos e temos de equilibrar essa questão. Temos tido tanta qualidade de jogo e tantas oportunidades como essas equipas fortes, mas a diferença faz-se nos golos", reconheceu.

Apesar de o FC Porto ter perdido o seu mais recente jogo na I Liga, na receção ao Sporting de Braga (2-1), o 'timoneiro' vitoriano recusou acreditar em "fragilidades" e em "maus momentos" do próximo adversário, tendo preferido salientar o "plantel valioso, competitivo e bem orientado" dos 'azuis e brancos'.

No primeiro duelo entre as duas equipas nesta época, em setembro de 2019, para a I Liga, que os 'dragões' venceram por 3-0, Ivo Vieira apresentou um 'onze' sem ponta de lança, mas avisou que a "melhor abordagem estratégica" no passado não é necessariamente a melhor agora.

Sexto classificado da I Liga, o Vitória de Guimarães é a pior classificada das quatro presentes na 'final four', mas o treinador rejeitou que a sua equipa é aquela que parte com "menor pressão", já que venceu um grupo no qual estava o Benfica, líder do campeonato, e tem a "responsabilidade" de jogar bem.

Ivo Vieira revelou ainda que, na sequência de uma reunião em que esteve presente, os agentes do futebol português equacionam dar ao vencedor da Taça da Liga um lugar de acesso às competições europeias.

O Vitória de Guimarães, vencedor do Grupo B da Taça da Liga, e o FC Porto, vencedor do Grupo D, defrontam-se na quarta-feira, numa meia-final agendada para as 19h45, no Estádio Municipal de Braga.