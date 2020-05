Já é conhecido o calendário da I Liga de futebol até à penúltima jornada

© Lusa

Portimonense e Gil Vicente abrem o campeonato, que já tem data para regressar após a suspensão devido à pandemia da covid-19. Com estádios vazios e com muitas restrições, as primeiras equipas a entrar em campo serão o Portimonense e o Gil Vicente, no dia 3 de junho, às 19h00.

Segundo o calendário definido pela Liga, que a TSF apurou, o primeiro grande a entrar em campo será o FC Porto. O líder do campeonato joga no terreno do Famalicão, nessa quarta-feira.

O Benfica entra em campo na 5ª feira, dia 4. Os encarnados recebem na Luz o Tondela às 19h15. Logo depois, no mesmo dia, joga o Sporting, os leões jogam em Guimarães às 21h15.

Na sexta-feira, está marcada a estreia da Cidade de Futebol na I Liga. A casa emprestada do Santa Clara será o palco do jogo que opõe a equipa açoriana frente ao Sporting de Braga.

A jornada 25 prolonga-se até domingo, fecha com um Rio Ave - Paços de Ferreira ​​​​​​​em Vila do Conde, às 21h00.

Mais tarde, a Liga Portugal revelou as datas e horas dos jogos até à 33* jornada. Todos os jogos da I Liga serão transmitidos pela SportTV, exceto os do Benfica na Luz (BTV).

Calendário da I Liga

Jornada 25

Quarta-feira, dia 3

Portimonense - Gil Vicente, 19 horas

Famalicão - FC Porto, 21.15 horas

Quinta-feira, dia 4

Marítimo - V. Setúbal, 19 horas

Benfica - Tondela, 19.15 horas

V. Guimarães - Sporting, 21.15 horas

Sexta-feira, dia 5

Santa Clara - SC Braga, 21 horas

Sábado, dia 6

Aves - Belenenses, 19 horas

Boavista - Moreirense, 21.15 horas

Domingo, dia 7

Rio Ave - Paços de Ferreira, 21 horas

Jornada 26

Terça-feira, 9 de junho

Gil Vicente FC - FC Famalicão, 21h00

Quarta-feira, 10 de junho

Vitória FC - Santa Clara, 17h00

Portimonense - SL Benfica, 19h15

FC Porto - Marítimo M., 21h30

Quinta-feira, 11 de junho

Belenenses - Vitória SC, 19h00

CD Tondela - CD Aves, 21h15



Sexta-feira, 12 de junho

Moreirense FC - Rio Ave FC, 19h00

Sporting CP - FC Paços de Ferreira, 21h15

Sábado, 13 de junho

SC Braga - Boavista FC, 21h00



Jornada 27

Segunda-feira, 15 de junho

Marítimo M. - Gil Vicente FC, 19h00

Terça-feira, 16 de junho

Santa Clara - Portimonense, 19h00

CD Aves - FC Porto, 21h15

Quarta-feira, 17 de junho

FC Paços de Ferreira - Belenenses, 19h00

Rio Ave FC - SL Benfica, 21h15

Quinta-feira, 18 de junho

Boavista FC - Vitória FC, 19h00

Sporting CP - CD Tondela, 21h15

Sexta-feira, 19 de junho

Vitória SC - Moreirense FC, 19h00

FC Famalicão - SC Braga, 21h15



Jornada 28

Domingo, 21 de junho

Gil Vicente FC - CD Aves, 21h00

Segunda-feira, 22 de junho

Portimonense - Marítimo M., 21h00

Terça-feira, 23 de junho

Vitória FC - Rio Ave FC, 19h00

SL Benfica - Santa Clara, 19h15

FC Porto - Boavista FC, 21h15

Quarta-feira, 24 de junho

CD Tondela - FC P. Ferreira, 19h00

Moreirense FC - FC Famalicão, 21h15

Quinta-feira, 25 de junho

SC Braga - Vitória SC, 21h00

Sexta-feira, 26 de junho

Belenenses - Sporting CP, 19h15

Jornada 29

Domingo, 28 de junho

Boavista FC - Santa Clara, 21h00

Segunda-feira, 29 de junho

CD Aves - Moreirense FC, 17h00

Marítimo M. - SL Benfica, 18h00

FC P. Ferreira - FC Porto, 21h15

Terça-feira, 30 de junho

FC Famalicão - Portimonense, 17h00

Vitória SC - Vitória FC, 19h15

Rio Ave FC - SC Braga, 21h15

Quarta-feira, 01 de julho

Belenenses - CD Tondela, 19h00

Sporting CP - Gil Vicente FC, 21h15

Jornada 30

Sexta-feira, 03 de julho

Santa Clara - Marítimo M., 19h15

Sábado, 04 de julho

Vitória FC - FC P.Ferreira, 17h00

Portimonense - Vitória SC, 19h15

SL Benfica - Boavista FC, 21h15

SC Braga - CD Aves, 21h30

Domingo, 05 de julho

Gil Vicente FC - Rio Ave FC, 17h00

CD Tondela - FC Famalicão, 19h15

FC Porto - Belenenses, 21h30

Segunda-feira, 06 de julho

Moreirense FC - Sporting CP, 21h00

Jornada 31

Quarta feira, 8 de julho

CD Aves - Vitória FC, 19h00 - Sport TV

Boavista FC - Marítimo M., 21h15 - Sport TV

Quinta-feira, 9 de julho

Rio Ave FC - Portimonense, 17h00 - Sport TV

CD Tondela - FC Porto, 19h15 - Sport TV

FC Famalicão - SL Benfica, 21h30 - Sport TV

Sexta-feira, 10 de julho

Vitória SC - Gil Vicente FC, 17h00 - Sport TV

Sporting CP - Santa Clara, 19h15 - Sport TV

FC P. Ferreira - SC Braga, 21h30 - Sport TV

Sábado, 11 de julho

Belenenses - Moreirense FC, 19h15 - Sport TV

Jornada 32

Segunda-feira, 13 de julho

Marítimo M. - Rio Ave FC, 19h00

Vitória FC - FC Famalicão, 21h15

Terça-feira, 14 de julho

Santa Clara - CD Aves, 17h00

Portimonense - Boavista FC,

Gil Vicente FC - CD Tondela, 21h30

SL Benfica - Vitória SC, 21h30

Quarta-feira, 15 de julho

Moreirense FC - FC P. Ferreira, 17h00

SC Braga - Belenenses, 19h15

FC Porto - Sporting CP, 21h30

Jornada 33

Sábado, 18 de julho

Rio Ave FC - Santa Clara, 19h00

FC Famalicão - Boavista FC, 21h15

Domingo, 19 de julho

Belenenses - Gil Vicente FC, 19h00

Vitória SC - Marítimo M., 21h15

Segunda-feira, 20 de julho

FC P. Ferreira - Portimonense, 17h00

CD Tondela - SC Braga, 19h15

FC Porto - Moreirense FC, 21h15

Terça-feira, 21 de julho

Sporting CP - Vitória FC, 19h00

CD Aves - SL Benfica, 21h15