"Já fomos comprar a carne toda." Associação Portuguesa de Amesterdão vai servir cozido durante final do Europeu de futsal

A seleção portuguesa de futsal pode sagrar-se bicampeã europeia © Gerrit van Keulen/EPA

Por Ruben Matos com Cátia Carmo 06 Fevereiro, 2022 • 14:42 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Associação Portuguesa de Amesterdão está a preparar-se a rigor para o jogo deste domingo do Europeu de futsal, em que Portugal vai jogar a final frente à Rússia e tentar revalidar o título que conquistou em 2018. O coordenador da associação, Fernando Leandro, garante que a expectativa para o jogo do título é muita e está a ser preparado um cozido à portuguesa.

"Na sexta-feira já fomos comprar a carne toda. Hoje de manhã o nosso cozinheiro foi comprar o resto: batatas, couves, cenouras e mais um pouco de carne. Hoje ainda se vai inscrever mais gente, o português deixa tudo para a última hora. Depois é trabalhar no cozido e, a partir das 17h, servir às pessoas que lá vão ver. Fora aqueles que vão lá só ver a bola, não vão jantar", contou à TSF Fernando Leandro.

Ouça as declarações do coordenador da Associação Portuguesa de Amesterdão à TSF 00:00 00:00

O coordenador da associação vive nos Países Baixos há mais de 50 anos e, como qualquer português, espera uma vitória de Portugal.

A seleção portuguesa de futsal pode sagrar-se bicampeã europeia e coroar um ciclo triunfal na modalidade, na qual também é detentora do título mundial, tendo de superar a Rússia na final do Europeu 2022 para revalidar o cetro conquistado em 2018.

Pela terceira vez no encontro decisivo do torneio, que terá início às 17h30 locais (16h30 em Lisboa), na Ziggo Dome, em Amesterdão, Portugal enfrenta um conjunto russo que também sabe o que é vencer a competição, que conquistou no longínquo ano de 1999.