Já há hora para o treino do Benfica aberto aos adeptos

Treino aberto do Benfica marcado para este domingo às 17h

Já há hora para o treino aberto do Benfica no estádio da Luz. É às 17 horas, no próximo domingo, dia 3 de julho. O treinador, Roger Schmidt, convidou esta segunda-feira os benfiquistas a marcarem presença e, esta manhã, o clube encarnado divulgou o horário do treino no site oficial.

Os adeptos do Benfica vão poder ver quatro reforços em ação: Ristic, Alexander Bah, David Neres e Petar Musa. Falta chegar Enzo Fernánez, mas não vai ser para já. Esta manhã, o River Plate inscreveu Enzo Fernández na Conmebol, para disputar os oitavos de final da Taça Libertadores e, na melhor das hipóteses, o médio argentino só voa para Lisboa em meados de Julho.

O médio argentino está na lista de 30 jogadores para a eliminatória, frente ao Velez Sarsfield, com os jogos agendados para 30 de junho e 7 de julho. Por isso, até lá, fica na Argentina.

Quem o Benfica gostaria de contar nesse treino... era com Ricardo Horta. O avançado do SC Braga, assistiu esta segunda-feira em direto no Instagram à conferência de imprensa de Roger Schmidt, e ouviu os elogios do treinador alemão e a vontade de contar com ele para esta nova temporada.

Ricardo Horta apresenta-se ao trabalho no Braga na próxima semana, sendo que, para já, António Salvador está intransigente no negócio com o Benfica, pois não aceita menos de 20 milhões de euros pelo avançado.