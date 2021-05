Já há horários para a última jornada da Liga de futebol. Veja aqui

Já são conhecidos os horários dos jogos da última jornada da I Liga © Gerardo Santos/Global Imagens

Já são conhecidos os horários dos jogos da última jornada da I Liga. Só três é que não são à mesma hora e, à exceção do Tondela-Paços de Ferreira, que é já esta terça-feira, os jogos são todos na quarta-feira.

O primeiro é o FC Porto-Belenenses SAD, no Estádio do Dragão. Começa logo às 18h. Depois, a maioria dos jogos é às 20h. Todos os jogos que envolvem a luta pela manutenção e competições europeias.

Às 21h45 de quarta-feira, o campeão Sporting encerra definitivamente a época em Alvalade, frente ao Marítimo, equipa que assegurou a manutenção na ronda anterior.

Os leões, e todas as equipas que vão jogar em casa, estavam à espera de poder receber público nos seus estádios na despedida do campeonato, mas a Liga voltou esta segunda-feira atrás nessa decisão, depois de considerar que não estavam reunidas as condições necessárias.

No domingo, o Nacional foi já despromovido à II Liga, ao perder por 3-0 no terreno do Famalicão, em jogo da 33.ª e penúltima jornada do principal escalão.

Consulte aqui todos os jogos e respetivos horários: