Grande oportunidade para o PSG. Mbappé desperdiça. Ao intervalo, 0-0

Thomas Tuchel, treinador do PSG

Siga em direto:

PSG 0-0 Bayern (Intervalo)

Final do primeiro tempo no Estádio da Luz. Oportunidades para os dois lados no primeiro tempo. Neuer levou a melhor nos duelos com Neymar e Mbappé - com culpa para a ineficácia dos avançados franceses -, Lewandowski atirou ao poste e ainda obrigou Navas a uma grande defesa.

Mbappé falhou a melhor oportunidade da primeira parte na cara de Manuel Neuer. Atirou franco o francês após um erro de David Alaba. Passe errado em zona proibida do central dos alemães.

Somam-se as oportunidades. Remate de Ander Herrera contra o corpo de Goretzka. Pouco depois cabeceamento de Lewandowski a obrigar Navas a mostrar os reflexos.

Amarelo para Alponso Davies. O canadiano travou Keher junto à linha lateral para impedir o cruzamento. Mais uma vez o PSG a ameaçar num ataque rápido.

Primeira contrariedade para o Bayern de Munique. Jerome Boateng sai lesionado para dar lugar a Niklas Sule (25').

Resposta do Bayern de Munique por Robert Lewandowski. À meia volta, no interior da grande aérea, a bola fugiu do guarda-redes Navas para embater no poste. Na jogada seguinte, Di Maria atira por cima e o PSG fica, novamente, perto do golo.

Primeira grande oportunidade da partida. Neymar não consegue bater Manuel Neuer na cara do guarda-redes alemão. Com a perna esquerda e caído no relvado, o guardião impediu o primeiro golo da partida. Lance iniciado na velocidade de Mbappé, seguido de um passe que encontrou Neymar no interior da grande área.

Na sequência do primeiro lance de perigo, Kimmich impediu que um segundo remate de Mbappé chegasse à baliza. Jogada de perigo que começou numa recuperação e passe longo - num único toque - de Ander Herrera.

Lance perigoso na área do Bayern. Mbappé na condução do lance e na tentativa de finalização. Remate contra o médio Goretzka que recuou no apoio à defesa.

O primeiro canto da partida favorável ao PSG. Cruzamento de Kehrer do lado direito do ataque intercetado por Davies.

Primeira tentativa de remate à baliza do Bayern Munique. Maior pressão dos báravos nos primeiros minutos da partida. Thiago Alcântara atira muito por cima em zona frontal à baliza de Keylor Navas.

Começa a final da Liga dos Campeões no Estádio da Luz. A época europeia termina com uma final num formato inédito, sem público e com um Paris Saint-Germain em estreia na final da mais importante prova da UEFA. Bayer de Munique equipa de encarnado, o PSG de azul.

Bayern de Munique e Paris Saint-Germain decidem este domingo a final da Liga dos Campeões, no Estádio da Luz, com os alemães à procura do sexto título europeu e os franceses em estreia numa decisão da prova.

Campeões em 1974, 1975, 1976, 2001 e 2013, os bávaros estão de volta à final sete anos depois da última conquista - alcançada frente ao Borussia Dortmund - para disputarem o troféu da principal competição europeia de clubes, este ano decidida numa inédita final a oito, em Lisboa, com eliminatórias a uma mão devido à pandemia de Covid-19.

A formação comandada por Hans-Dieter Flick chega à decisão com um percurso 100% vitorioso, assente em dez triunfos no mesmo número de jogos, um dos quais surpreendente pelos números, como foi a goleada imposta ao FC Barcelona (8-2), nos quartos de final.

Onze inicial do PSG:

Keylor Navas; Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Marquinhos; Herrera, Paredes; Di Maria, Mbappé e Neymar

Onze inicial do Bayern:

Neuer; Kimmich, Boateng, Alaba, Davies; Goretzka, Thiago; Gnabry, Muller e Coman; Lewandowski.

Suplentes do PSG:

Rico, Bulka; Verratti, Choupo-Moting, Icardi, Sarabia, Kurzawa, Diallo, Draxler, Bakker, Gueye e Dagba

Suplentes do Bayern:

Ulreich, Hoffmann, Odriozola, Sule, Pavard, Javi Martinez, Coutinho, Cuisance, Perisic, Hernandez,Tolisso e Zirkzee