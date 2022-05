"Já há um acordo assinado." Presidente do Santa Clara confirma Morita no Sporting

Hidemasa Morita © Eduardo Costa/Lusa (arquivo)

Por Tiago Santos e Rui Oliveira Costa 26 Maio, 2022 • 17:51 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O presidente do Santa Clara, Ricardo Pacheco, confirma que Hidemasa Morita vai jogar pelo Sporting na próxima temporada. O médio japonês já era um alvo dos leões há vários meses.

"Efetivamente temos a informação de que já há um acordo assinado entre o Sporting e a Santa Clara SAD. Isso confirmo", revela o presidente do clube açoriano à TSF.

De acordo com Ricardo Pacheco, este era um desejo do jogador e do clube de Alvalade: "O jogador tem o grande sonho de jogar na Liga dos Campeões. Sempre teve. Tem o desejo de rumar ao Sporting. O Sporting também desde sempre demonstrou interesse no jogador."

Ricardo Pacheco confirma o acordo à TSF. 00:00 00:00

O Santa Clara, conta o presidente do clube, "à semelhança dos outros clubes, precisa muitas vezes de vender algum ativo para poder fazer face a compromissos de natureza financeira".

"É mesmo assim e às vezes somos obrigados a isso", lamenta.

O negócio foi conduzido pelo clube (e não pela SAD dos açorianos) e o Santa Clara "vai salvaguardar uma parte do passe, dos direitos desportivos futuros do atleta".

Segundo o que a TSF apurou, a transferência vai fazer-se por 3,8 milhões de euros, além da fatia de uma futura venda do médio garantida pelo Santa Clara, tal como fez com Zaidu quando o defesa assinou pelo FC Porto.