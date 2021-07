Jadon Sancho transfere-se para o Manchester United por 85 milhões de euros

© Ina Fassbender/AFP

Por Lusa 01 Julho, 2021 • 15:44 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O futebolista internacional inglês Jadon Sancho, de 21 anos, vai transferir-se do Borussia Dortmund para o Manchester United, por 85 milhões de euros, anunciou esta quinta-feira o clube alemão.

Em comunicado, o Borussia Dortmund indicou a verba envolvida no negócio, e garantiu "estar satisfeito do ponto de vista financeiro, mas triste com a partida" de um dos jogadores mais influentes da equipa.

Sancho, que se vai juntar ao internacional português Bruno Fernandes no clube inglês, chegou ao Dortmund em 2017, a troco de 7,8 milhões de euros, proveniente das camadas jovens do Manchester City, que deverá receber 15% do valor do negócio com o vizinho United.

O avançado, que está ao serviço da seleção inglesa que disputa o Euro 2020, tinha um acordo com o Dortmund que permitia a sua saída caso houvesse uma proposta considerada adequada antes do início da pré-temporada 2021/22.