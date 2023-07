Jamaica conquista primeira vitória no Mundial feminino e aproxima-se dos oitavos

Agora a Jamaica vai enfrentar o Brasil no Mundial feminino © Colin Murty/AFP

A Jamaica venceu este sábado, pela primeira vez, um jogo do Mundial feminino de futebol. Uma merecida vitória por 1-0 sobre o estreante Panamá. O único golo do jogo surgiu por intermédio da capitã, Allyson Swaby, de cabeça, no início do segundo tempo.

Depois de empatarem com a França a zero golos na estreia, as jamaicanas estão em segundo lugar no Grupo F, com quatro pontos em dois jogos, empatadas com as francesas. Agora a Jamaica vai enfrentar o Brasil, derrotado por 2-1 pela França, na quarta-feira, sabendo que só precisa de um ponto para conquistar uma vaga nos oitavos de final.

O Panamá, que participou pela primeira vez no Mundial feminino, está eliminado.