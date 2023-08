James Whelan vence na Senhora da Graça e Colin Stüssi mantém liderança da Volta a Portugal

© Pedro Correia/Global Imagens

O ciclista australiano James Whelan venceu este sábado a 9.ª etapa da Volta a Portugal com chegada ao alto da Senhora da Graça, em Mondim de Basto. O camisola amarela, Colin Stüssi não só defendeu-se na subida final, como ganhou tempo aos mais diretos concorrentes.

O australiano da Glassdrive Q8 Anicolor foi o mais forte de um grupo de quatro ciclistas que fez a subida na frente, tendo-se destacado a três quilómetros do final. Mais para trás, na luta pela classificação geral, Colin Stüssi ganhou tempo a Artem Nych e Luis Ángel Maté, chegando com Henrique Casimiro e António Carvalho. O russo cai para o terceiro lugar, agora a um minuto da liderança, com Henrique Casimiro a ser agora segundo, a 45 segundos do suíço.

Este domingo, a última etapa da Volta a Portugal corre-se num contrarrelógio em Viana do Castelo. O percurso de 18,2 quilómetros culmina com a subida ao santuário de Santa Luzia.