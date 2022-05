Jan Hirt vence 16.ª etapa do Giro, João Almeida perde tempo mas mantém 3.º lugar

© Maurizio Brambatti/EPA

O ciclista checo Jan Hirt (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) venceu esta terça-feira a solo a 16.ª etapa da Volta a Itália, com o português João Almeida (UAE Emirates) a perder tempo, mas a segurar o terceiro lugar da geral.

Hirt, de 31 anos, cumpriu os 202 quilómetros entre Salò e Aprica em 5:40.45 horas, com o neerlandês Thymen Arensman (DSM) em segundo, a sete segundos, e o australiano Jai Hindley (BORA-hansgrohe) a ser terceiro, a 1.24 minutos.

Nas contas da geral, Hindley bonificou e aproximou-se da liderança do equatoriano Richard Carapaz (INEOS), hoje quarto, que tem apenas três segundos de vantagem, com João Almeida, oitavo na etapa a 1.38, a segurar o terceiro posto, mas a perder tempo, ficando agora a 44 do líder. O espanhol Mikel Landa (Bahrain Victorious) aproximou-se do português, e é quarto a 59 do primeiro.

Na quarta-feira, a 17.ª etapa liga Ponte di Legno a Lavarone em 168 quilómetros, com duas contagens de montanha de primeira categoria.