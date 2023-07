© Sanka Vidanagama/AFP

A seleção japonesa de futebol venceu esta quarta-feira a Costa Rica por 2-0 num jogo a contar para a segunda jornada do grupo C do Mundial feminino de futebol.

Em Dunedin, Naomoto e Fujino marcaram, em apenas dois minutos (25 e 27), os golos japoneses.

Com este resultado, as japonesas chegam aos seis pontos na competição e sabem que, se a Zâmbia não conseguir vencer Espanha no outro jogo do grupo, esta manhã, garantem a presença nos oitavos de final.