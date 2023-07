A festa japonesa em Hamilton, na Nova Zelândia © AFP

Por TSF 22 Julho, 2023 • 10:41 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A seleção feminina do Japão goleou (5-0) este sábado a congénere da Zâmbia, no jogo do Grupo C do Mundial feminino de futebol, realizado em Hamilton, na Nova Zelândia.

Foi o resultado mais expressivo até ao momento no campeonato do mundo, onde está também a seleção nacional.

Portugal estreia-se no domingo frente aos Países Baixos (8h30, hora lisboa), um encontro que será acompanhado com relato em direto em tsf.pt.