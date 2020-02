Jardel sofreu rotura num ligamento do joelho direito

© Gerardo Santos/Global Imagens

Por Lusa 05 Fevereiro, 2020 • 23:35 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O defesa do Benfica Jardel sofreu uma rotura do ligamento lateral interno do joelho direito na partida com o Famalicão, na primeira mão da meia-final da Taça de Portugal em futebol, foi hoje anunciado.



O defesa central brasileiro foi titular na receção ao Famalicão, jogo que os 'encarnados' venceram por 3-2, mas teve de abandonar a partida ao intervalo, sendo substituído por Ferro.



O Benfica não revelou o tempo de paragem de Jardel, de 33 anos, que esta época apenas foi utilizado em 10 jogos nas diferentes competições.