Javi García é forte hipótese para adjunto do Benfica

© Pedro Rocha / Global Imagens (arquivo)

Por Miguel Jorge Fernandes 31 Maio, 2022 • 19:11 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O antigo médio das águias Javi García tem um convite da SAD encarnada para integrar a equipa técnica de Roger Schmidt e, sabe a TSF, o espanhol e o Benfica continuam em conversações.

Relacionados SC Braga rejeitou oferta do Benfica por Ricardo Horta

Javi Garcia tem contrato com o Boavista por mais uma temporada, integrado no plantel do treinador Petit. O jornal A BOLA avançou esta terça-feira que o espanhol, de 35 anos, está recetivo a abraçar outro desafio profissional, o que a TSF também já confirmou.

O acordo entre as partes ainda não está fechado, mas está bem encaminhado. As próximas horas vão ser decisivas para este possível regresso de Javi Garcia ao Estádio da Luz, mas agora como treinador-adjunto de Roger Shmidt.