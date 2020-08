Javi Garcia está de regresso a Portugal e vai vestir de preto e branco

© Boavista FC

Javi Garcia é a nova contratação do Boavista. Aos 33 anos, o jogador espanhol regressa ao futebol português, onde representou o Benfica durante três épocas.

Os axadrezados anunciaram a chegada do médio nas redes sociais, num vídeo onde Javi Garcia aparece a entrar no Estádio do Bessa com o número 6 na camisola.

O jogador chega a custo zero, vindo do Real Bétis e assinou por três temporadas.

Javi Garcia fala num "dia muito feliz" por representar um "clube histórico campeão" e espera conseguir "grandes objetivos" este ano.