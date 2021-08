Jean Quiquampoix iguala recorde olímpico na final do tiro rápido de pistola a 25 metros

Jean Quiquampoix © Tauseef Mustafa/AFP

O francês Jean Quiquampoix venceu esta segunda-feira a prova de tiro rápido de pistola a 25 metros nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020 e igualou o recorde olímpico do cubano Leuris Pupo, que terminou a competição no segundo lugar.

O francês conquistou a medalha de ouro ao somar 34 pontos, os mesmos que garantiram o primeiro lugar e o recordo olímpico de Leuris Pupo em Londres 2012. O cubano somou hoje 29 pontos e volta a subir ao pódio, desde vez para receber a medalha de prata.

Jean Quiquampoix chega assim ao título olímpico, depois de ter conquistado a medalha de prata no Rio 2016.

No terceiro lugar do pódio ficou o chinês Yuehong Li, com 26 pontos, repetindo o bronze conquistado no Brasil há cinco anos.

