Jeremiah St. Juste assina pelo Sporting até 2026

O Sporting contratou aos alemães do Mainz o defesa neerlandês Jeremiah St. Juste, que assinou contrato até 2026 e tem uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros, anunciou esta quarta-feira o clube da I Liga portuguesa de futebol.

"O Sporting conta com um reforço para a equipa principal de futebol para a temporada 2022/23. Jeremiah St. Juste, de 25 anos, foi apresentado e chega a Alvalade proveniente dos alemães do Mainz", refere o clube em comunicado.

Jeremiah St. Juste é o primeiro reforço dos 'leões' confirmado para a época 2022/23, mostrando-se "entusiasmado e feliz" por chegar à equipa orientada pelo técnico Rúben Amorim.

O central descreve-se como um jogador "rápido, com técnica e bom com a bola", revelando que já viu jogos do Sporting e que gosta do futebol praticado pelos 'verde e brancos'.

"Mal posso esperar por jogar com a equipa e conhecer os adeptos. (...) O que sei é que são muito bons, cantam muito alto e são intensos", disse, em declarações aos meios de comunicação do clube.

O Sporting contratou o defesa neerlandês Jeremiah St. Juste aos alemães do Mainz por 9,5 milhões de euros, revelou em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), existindo ainda montantes condicionais.

Jeremiah St. Juste afirmou que já jogou num sistema com quatro defesas ou num modelo com três atrás e refere que é um jogador que se adapta a "diferentes posições e formações".

O defesa disse que já falou com o técnico Rúben Amorim e que ficou com "excelente ideia" do treinador e do clube.

"Falámos sobre a sua visão, que está alinhada com a minha e a das pessoas que me rodeiam. Parece-me o passo perfeito na minha carreira", defendeu.

St. Juste lembrou também o seu compatriota Bas Dost, avançado que alinhou nos 'leões' e explicou que não vai marcar tantos golos, mas que vai tentar "não sofrer muitos", lembrando a sua função de defesa.

Para além do Mainz, o central já representou os neerlandeses do Heerenveen, onde fez a sua formação, e do Feyenoord.