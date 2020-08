Jesualdo Ferreira deixa comando técnico do Santos

Jesualdo está de saída do Santos © Santos/Twitter

Jesualdo Ferreira já não e treinador do Santos. A saída do técnico português foi anunciada no Twitter pelo clube brasileiro.

"A direção do Santos Futebol Clube comunica que Jesualdo Ferreira não é mais treinador da equipe profissional. O clube agradece o extremo profissionalismo do técnico durante o tempo em que esteve no comando do Peixe e deseja sorte na continuidade de sua carreira", lê-se na nota divulgada.

Jesualdo Ferreira entrou no santos em janeiro. Em 15 jogos, somou seis vitórias, quatro empates e cinco derrotas.