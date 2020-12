Jesualdo Ferreira é o novo treinador do Boavista

© facebook.com/boavistafc.pt

Jesualdo Ferreira vai substituir Vasco Seabra no comando técnico do Boavista até ao final da próxima temporada, 14 anos após uma passagem fugaz pelo Bessa, mas sem estreia oficial, anunciou esta segunda-feira o clube da I Liga de futebol.

"A Boavista FC, Futebol SAD informa que chegou a acordo com o professor Jesualdo Ferreira para assumir o comando técnico da equipa principal, assinando um contrato válido até junho de 2022", informa, em comunicado publicado no sítio oficial na Internet.

Vasco Seabra rescindiu na terça-feira e deixou o comando interino a cargo do adjunto Jorge Couto e do treinador da equipa de sub-23, Daniel Rosendo, dupla que orientou a derrota frente ao Estoril Praia (2-1), no sábado, na quarta ronda da Taça de Portugal.

"Jesualdo Ferreira integra na sua equipa técnica os adjuntos Rui Águas e Pedro Bouças, além de Jorge Couto, Daniel Rosendo e Pedro Miranda, que já integravam a estrutura. O treino de hoje já será orientado pela nova equipa técnica", termina a nota.

O Boavista tem uma vitória, cinco empates e três derrotas em nove jornadas da I Liga e ocupa o 15.º posto, com os mesmos oito pontos de Farense (14.º) e Tondela (16.º), um acima de Portimonense (17.º) e Marítimo (18.º e último), ambos em zona de descida.

Com 350 jogos orientados em 14 épocas no principal escalão, Jesualdo Ferreira vai estrear-se pelo Boavista na deslocação ao Paços de Ferreira, sexto colocado, com 14 pontos, no domingo, às 15:00, no Estádio Capital do Móvel, em partida da 10.ª jornada.

O técnico natural de Mirandela, de 74 anos, abandonou os brasileiros do Santos em agosto e já teve uma breve passagem pelo Bessa, no verão de 2006, quando assinou por dois anos e saiu em plena pré-época para render o holandês Co Adriaanse no FC Porto.

Ao longo de quatro décadas, Manuel Jesualdo Ferreira treinou seis clubes estrangeiros e a seleção de Angola, conquistando os campeonatos do Egito e do Qatar, por Zamalek (2014/15) e Al-Saad (2018/19), respetivamente, logo após a última experiência em Portugal, em 2013/14.

Entre os 12 títulos ganhos pelo 'professor', como é conhecido no mundo do futebol, constam ainda três campeonatos (2006/07 a 2008/09), duas Taças de Portugal (2008/09 e 2009/10) e uma Supertaça portuguesa (2009/10), em quatro anos ao 'leme' do FC Porto.

Jesualdo Ferreira também treinou a seleção portuguesa de sub-21 e somou experiência em mais 10 clubes lusos, incluindo Benfica, Sporting e Sporting de Braga, além de ter sido adjunto dos 'encarnados' e dos franceses do Bordéus e coordenador técnico dos 'leões'.